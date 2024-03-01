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الصين تستأنف 70 7% من رحلاتها الجوية الدولية

3/1/2024 2:04:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين الخميس، أن شركات الطيران الصينية والدولية نفذت 5389 رحلة ركاب دولية مجدولة، أي ما يعادل 70.7 % من مستوى ما قبل جائحة كورونا، وذلك في الفترة من 12 إلى 18 فبراير.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أنه تم تشغيل رحلات الركاب الدولية المجدولة في الصين من وإلى 64 دولة، بما في ذلك 48 دولة واقعة على طول الحزام والطريق، وهو ما يمثل 75 % من إجمالي الرحلات الجوية.

ونوهت الإدارة إلى أن تشغيل الرحلات الجوية الدولية المجدولة في الصين استؤنف بشكل مطرد منذ عطلة عيد الربيع التي انتهت للتو واستمرت من 10 إلى 17 فبراير.


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