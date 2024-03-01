تقرير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بلغت مستوى قياسيا في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان التي أعاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وحذر علماء من أنه سيتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة إذا كانت هناك إرادة لتحقيق أهداف الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة ومنع تغير المناخ الجامح.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير "بدلا من الانخفاض السريع، كما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي جديد".

وأظهر تحليل الوكالة أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1% في عام 2023 إلى 37.4 مليار طن.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل المعتمدة على الرياح والطاقة الشمسية واستخدام السيارات الكهربائية ساعد في الحد من زيادة الانبعاثات، التي بلغت 1.3% في عام 2022.

لكنها أضافت أن انتعاش الاقتصاد الصيني وزيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان ذات إنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض وانتعاش قطاع الطيران أدى إلى ارتفاع عام في الانبعاثات.

وذكر التقرير أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة انخفضت 4.1 %، وجاء الجزء الأكبر من هذا التراجع من قطاع الكهرباء.

وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت الانبعاثات من الطاقة 9% تقريبا في العام الماضي مدفوعة بزيادة توليد الطاقة المتجددة وتراجع توليد الطاقة من الفحم والغاز.

كما أشار التقرير إلى أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في الصين ارتفعت 5.2% في ظل نمو الطلب على الطاقة مع تعافي البلاد من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.