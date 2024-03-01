الذهب قرب ذروة شهر بفضل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Anbaa) حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2047.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير/شباط.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وفقا لـ "رويترز".

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي".

وأظهرت البيانات الخميس ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير/كانون الثاني 2.4%، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير/شباط 2021، بعد صعوده 2.6% في ديسمبر/كانون الأول.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.