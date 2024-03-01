أسعار النفط ترتفع في ظل تعقد محادثات وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط الجمعة وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم مساعدات.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 29 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 78.48 دولار.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة 4% هذا الأسبوع، في حين يتجه خام برنت بالقرب لإنهاء الأسبوع عند مستوى التسوية الأسبوع الماضي، وفقا لـ "رويترز".

ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولارا منذ ثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط سوى تأثير طفيف على تدفقات الخام في ظل الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص لدى انتظارهم تسلم مساعدات غذائية في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن الواقعة الدامية ستعقد محادثات وقف إطلاق النار.

وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود المحيطة بشاحنات المساعدات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس أو التدافع.







