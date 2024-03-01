مصر: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأمل في أن تفلح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي تقودها قطر في التوصل لاتفاق قبل بداية شهر رمضان.
وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن، حيث يدرك الجميع أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان".
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