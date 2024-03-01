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مصر: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

3/1/2024 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأمل في أن تفلح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي تقودها قطر في التوصل لاتفاق قبل بداية شهر رمضان.
وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن، حيث يدرك الجميع أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان".













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