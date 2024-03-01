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بلديات قطاع غزة تطالب بسرعة إدخال الوقود ووقف الكارثة الإنسانية

3/1/2024 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب اتحاد بلديات قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بسرعة إدخال الوقود لبلديات قطاع غزة، ولاسيما بلديات محافظتي غزة والشمال لتمكين البلديات من توفير الخدمات الأساسية الإنسانية كالمياه ومعالجة الصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات ووقف الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في القطاع.


وأكد الاتحاد في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أن بلديات القطاع لاسيما بلديات محافظتي غزة والشمال لم يصلها أي كميات من الوقود منذ نهاية شهر تشرين أول الماضي؛ مما تسبب بعجز كبير في تقديم الخدمات ومعاناة كبيرة للمواطنين في القطاع؛ بسبب عدم توفر المياه وتكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب الصرف الصحي للشوارع.


وطالب اتحاد البلديات بضرورة توفير كل ما يلزم من آليات ثقيلة ومتوسطة ومولدات كهرباء بعد تدمير منهجي للآليات والمولدات العاملة في معظم بلديات قطاع غزة بفعل العدوان الغاشم المستمر على القطاع.


كما أكد اتحاد بلديات القطاع أنه ناشد المجتمع الدولي، عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن لم تحدث استجابة حقيقية، محذرا من تأخر وصول الوقود وأثره الكارثي على حياة المدنيين في القطاع ومن اتساع انتشار الأوبئة والأمراض ومخاطرها على المواطنين.

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