مظاهرة أمام السفارة الأميركية في تل ابيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظاهر إسرائيليون أمام السفارة الأميركية في تل ابيب لمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة مع المقاومة تضمن تبادلا للأسرى.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم"، و"عودتهم جميعا إلى البيت فورا".
ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي تصريحات لمشاركين في المظاهرة قالوا فيها إن "الحكومة الأميركية أظهرت دعما أكثر من الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح الموقع أن المتظاهرين يرون أن إدارة بايدن "كانت أكثر التزاما بقضية الرهائن من الحكومة الإسرائيلية".
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