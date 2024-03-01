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مظاهرة أمام السفارة الأميركية في تل ابيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

3/1/2024 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظاهر إسرائيليون أمام السفارة الأميركية في تل ابيب لمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة مع المقاومة تضمن تبادلا للأسرى.


وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم"، و"عودتهم جميعا إلى البيت فورا".


ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي تصريحات لمشاركين في المظاهرة قالوا فيها إن "الحكومة الأميركية أظهرت دعما أكثر من الحكومة الإسرائيلية".


وأوضح الموقع أن المتظاهرين يرون أن إدارة بايدن "كانت أكثر التزاما بقضية الرهائن من الحكومة الإسرائيلية".

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