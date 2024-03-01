العبادي نقيبا للفنانين الأردنيين لدورة نقابية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاز الفنان محمد العبادي بمنصب نقيب الفنانين الأردنيين لدورة نقابية جديدة، بعد ان شغل المنصب خلال السنوات الماضية.
وجاء فوز العبادي بعد حصوله على 201 صوت، مقابل 75 صوتا لمنافسة الفنان ساري الأسعد نقيب الفنانين الاسبق.
وبدأت الانتخابات في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث أعلن سابقًا عن حصر المنافسة على منصب نقيب الفنانين بين العبادي والأسعد.
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