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العبادي نقيبا للفنانين الأردنيين لدورة نقابية جديدة

3/1/2024 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاز الفنان محمد العبادي بمنصب نقيب الفنانين الأردنيين لدورة نقابية جديدة، بعد ان شغل المنصب خلال السنوات الماضية.
وجاء فوز العبادي بعد حصوله على 201 صوت، مقابل 75 صوتا لمنافسة الفنان ساري الأسعد نقيب الفنانين الاسبق.
وبدأت الانتخابات في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث أعلن سابقًا عن حصر المنافسة على منصب نقيب الفنانين بين العبادي والأسعد.













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