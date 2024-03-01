تحذير طبي .. 4 عادات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

مرض السكري هو اضطراب أيضي يؤثر على مستوى الأنسولين في الجسم، ومن المعروف أيضًا أن السكري يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

أشارت دراسات مختلفة إلى أن مرض السكري من الأسباب الرئيسية لزيادة الإصابة بأمراض القلب، ووجدت أيضًا أن بعض العادات اليومية يمكن أن تدفعك للإصابة بهذا المرض.

4 عادات ترفع نسبة السكر في الدم

الجلوس لساعات طويلة: في نمط الحياة المزدحم هذا، يجلس الناس طوال اليوم محدقين في شاشاتهم، يعد هذا التراجع في مستوى النشاط البدني سببًا رئيسيًا لزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن الجلوس لساعات طويلة يؤدي إلى ظهور طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذا الأمراض.

ووفقا للخبراء، فإن النشاط البدني على مدار اليوم أمر ضروري، كذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي، وينصح بالمشي يومياً.



المنتجات "الخالية من السكر": يمتلئ السوق بالمنتجات التي تدعي أنها خالية من السكر لأنها تستخدم بدائل للسكر المكرر، ومع ذلك، فإن هذه البدائل تتحول بشكل كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولتجنب ذلك، ألق نظرة على القيمة الغذائية للمنتج.

وجبة الإفطار: وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن مرة أخرى بسبب مشاغل الحياة وضغوطها، يميل الكثير من الناس إلى الاستغناء عن وجبة الإفطار، أو بدلاً من تناول نظام غذائي متكامل ومتوازن في الصباح، يختار الناس التحول إلى الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض، أو الأطعمة الجاهزة الغنية بالكربوهيدرات، فإذا كنت تتبع هذا الروتين، فعليك الحذر لأنه لوحظ أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم. ومن ثم، التزم بروتين حيث يكون لديك وقت لتناول الإفطار وإضافة القمح الكامل والبذور والمكسرات والبروتين والدهون الصحية وغيرها من الأطعمة الفائقة.

النوم السيء: هل روتين نومك مضطرب إما بسبب العمل أو الدراسة؟ أعرب الخبراء أن هذه الفئة عليها الحذر لأنها أكثر عرضة للإصابة بالسكري، فقد أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.

وينصح باتباع نظام ثابت للنوم وتحسين نوعية النوم، وهذا لن يمنع مرض السكري فحسب، بل سيقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.









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