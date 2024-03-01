تسليم علم قمتي المواصلات 2025 لهامبورج و2026 لدبي

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار: "التنقل المستدام وجودة الحياة"، بحضور الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، ومحمد المزغني الأمين العام للاتحاد، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجيها.

وشاهد معاليه، والحضور، فيلماً سلط الضوء على مجريات أحداث المؤتمر من جلسات وورش عمل وزيارات ميدانية، ولقاءات بين المشاركين، وتفقد للتقنيات وأنظمة النقل والمواصلات في المعرض المصاحب للمؤتمر.

3 أيام حافلة

وأكد محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، حقق مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحاً كبيراً من حيث عدد المسجلين في نشاطاته وفعالياته المختلفة، الذين تجاوز عددهم 1500 مشارك من 58 دولة، و40 عارضاً، يمثلون 58 دولة، وبلغ عدد المتحدثين 80 متحدثاً، يمثلون 23 دولة.

وقال: سلط المؤتمر، خلال أيامه الثلاثة، الضوء على عدد من الرسائل الرئيسة، أهمها مساهمة وسائل النقل العام في جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش والاستدامة ومساعدة على تعزيز صورة المدينة، وأن الاستثمار في التنقل المستدام يساعد على جعل المدن أكثر قدرة على المنافسة، وكذلك الحاجة الملحة لتوفير خيارات استثمارية مستدامة، مؤكداً أن تلوث الهواء وتغير المناخ يعدان من أكبر التحديات في عصرنا ويجب على جميع الشركاء أن يعملوا معاً للحد من آثارهما.

وأضاف: من الرسائل الرئيسة التي سلط المؤتمر الضوء عليها، تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات العامة ورحلات الميل الأول والأخير، من خلال استخدام الدراجات الهوائية، والمشي، لتقليل الاعتماد على المركبات، وكذلك الحاجة المتزايدة للاستثمار في النقل والمواصلات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز دور المواصلات العام.

وتوجه المزغني بالشكر لمعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفريق العمل في اللجنة المنظمة للمؤتمر والرعاة الذين أدوا دوراً مهماً في انعقاد هذا المؤتمر، وللعارضين على ما قدموه من حلول مبتكرة للنقل والمواصلات وكذلك المتحدثين على مشاركتهم التي أثرت النقاش في جلسات المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة.

وقال: أتطلع إلى لقائكم في المرة القادمة في مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادم الذي سيعقد في صلالة يومي 15 و16 يوليو القادم وفي هامبورج عام 2025 في قمة المواصلات ثم العودة إلى دبي في قمة المواصلات عام 2026.

هامبورج

وتناول معالي الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، استراتيجية المدينة في الطرق والمواصلات ووجود شبكة مواصلات عامة متنوعة وخطط المدينة في توسيع نطاق خطوط المترو والتوسع في محطاته، وطريق النقل العام، والعمل على إيجاد مواصلات نقل صحية بمستقبل أفضل أكثر اخضراراً ونظام متقدم تكنولوجياً.

تسليم العلم

وتسلم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، من سعادة محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، علم استضافة قمتي الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2025 في هامبورج و2026 في دبي.

تكريم الرعاة

وكرم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الجهات الراعية للمؤتمر وهم: اتصالات، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و"هيونداي" وشركة جمعة الماجد، وإدارة أمن المواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل أبوظبي، وتاكسي العربية، وشاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل إيست) (ذ.م.م)، وشركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م، وشركة جونال للإنشاءات، ومترو تاكسي، وشركة ترابيز، وشركة إينيت.

قمة المواصلات 2026

تستضيف دبي عام 2026 أكبر تجمع في العالم يركز على تطوير وسائل النقل العام، وهي القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات، (تكون هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عام 2011، وهو أهم حدث عالمي في مجال المواصلات، إذ يجمع أكثر من 1900 عضو من 100 دولة، ويحضره رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويستقطب أكثر من 15 ألف زائر.

موضوعات حيوية

ناقشت الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حضرتها السيدة رينيه أميلكار، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، متحدثا رئيسا، العديد من الموضوعات الحيوية من بينها: الذكاء الاصطناعي، والتنقل الأخضر والوقود البديل، والبنية التحتية المرنة، وتسخير البيانات الضخمة والتخطيط الحضري، وتعزيز الصورة الإيجابية للنقل العام، وجودة الحياة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية وبذل الجهود لتحقيق الهدف المشترك في تنقل حضري مستدام، وغيرها العديد من الموضوعات الحيوية الهامة في مجال النقل العالمي.





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