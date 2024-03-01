اكتمال مربع كأس الإمارات لكرة الصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتملت أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بتأهل البطائح وخورفكان عن المجموعة الأولى واتحاد كلباء والحمرية عن المجموعة الثانية.
وكان البطائح تعادل مع ضيفه حامل اللقب فريق خورفكان 1 ـ 1 سجل للأحمر محمد عبيد وللنسور الخضر خالد الحمادي، فيما انتهت مواجهة الحمرية وضيفه اتحاد كلباء بالتعادل 3 ـ 3، سجل للحمرية محسن محمد وحمدان الكثيري وأحمد عبدالله الصالح وسجل لـ«النمور» فهد موسى وحمد الزعابي هدفين.
وبهذه النتائج يلتقي في نصف النهائي المقرر ذهاباً وإياباً يومي 3 و6 مارس الجاري،البطائح
مع اتحاد كلباء والحمرية مع خورفكان.
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