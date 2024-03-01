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اكتمال مربع كأس الإمارات لكرة الصالات

3/1/2024 10:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اكتملت أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بتأهل البطائح وخورفكان عن المجموعة الأولى واتحاد كلباء والحمرية عن المجموعة الثانية.

وكان البطائح تعادل مع ضيفه حامل اللقب فريق خورفكان 1 ـ 1 سجل للأحمر محمد عبيد وللنسور الخضر خالد الحمادي، فيما انتهت مواجهة الحمرية وضيفه اتحاد كلباء بالتعادل 3 ـ 3، سجل للحمرية محسن محمد وحمدان الكثيري وأحمد عبدالله الصالح وسجل لـ«النمور» فهد موسى وحمد الزعابي هدفين.

وبهذه النتائج يلتقي في نصف النهائي المقرر ذهاباً وإياباً يومي 3 و6 مارس الجاري،البطائح
مع اتحاد كلباء والحمرية مع خورفكان.


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