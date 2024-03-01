منتخب الشباب على قمة «خليجية الغولف»

واصل منتخب شباب الإمارات تربعه على قمة منافسات الفرق والفردي ببطولة الخليج 15 للشباب للغولف في قطر، وتصدر منتخبنا المكون من اللاعبين ريان أحمد ومحمد سكيك وراشد الجسمي الجولة الثانية للبطولة بمجموع 303 ضربات، وحل ثانياً المنتخب العماني بمجموع 341 ضربة، يليه المنتخب البحريني بمجموع 367 ضربة. وفي منافسات الفردي حافظ ريان أحمد على الصدارة لليوم الثاني على التوالي برصيد 151 ضربة، وحل وصيفاً زميله محمد سكيك بمجموع 152 ضربة، ثم العماني أيمن البوسعيدي ثالثاً، وجاء لاعبنا الشاب راشد الجسمي رابعاً.

وفي منافسات بطولة الخليج 26 للرجال تراجع منتخبنا للمركز الرابع برصيد 480 ضربة، وحقق المنتخب السعودي الصدارة برصيد 468 ضربة، يليه قطر وصيفاً، ثم البحرين ثالثاً، وتصدر القطري صالح الكعبي منافسات الفردي برصيد 149 ضربة.

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