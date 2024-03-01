«الاتحادية للرقابة النووية»: تشغيل المحطة الرابعة في براكة إنجاز تاريخي

واصلت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» منذ إصدارها رخصة التشغيل في نوفمبر 2023 للوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف بـ(الحرجية).

وأكدت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم، التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بجميع المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، وقالت: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة شملت التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية».

يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية (الحرجية) أجرت الهيئة مجموعة من الأنشطة الرقابية شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيد من المفتشين من مقرها الرئيسي لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات.

وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة.

وتمثل مرحلة التشغيل الاعتيادية (الحرجية) إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي سيساهم في تحقيق التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لاحقاً هذا العام.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.

وستقوم الهيئة، في أعقاب هذه المرحلة، بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية والتي تشمل بداية توليد المحطة للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز