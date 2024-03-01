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النجم الإسباني كارانكا يحاضر في أبوظبي بمشاركة 120 مدرباً ومدربة

3/1/2024 9:19:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نظم مجلس أبوظبي الرياضي حصة تدريبية نظرية وعملية، لأكثر من 120 مدرباً ومدربة، أقيمت في ستاد آل نهيان في أبوظبي، بقيادة نجم كرة القدم السابق والمدرب الحالي الإسباني ايتور كارانكا.

وشرح كارانكا خلال الحصة منهجية التدريب والتحضير للمباريات، التي تضمنت مهام فريق العمل، وكيفية إعداد الفريق من جميع الجوانب الفنية، والتي تطرق من خلالها للتحليل، وكيفية استخدام البيانات المتوفرة من البرامج الاحصائية للاعبين، ومن ثم تضمينها في الحصص التدريبية، وأدار كارانكا كذلك حصة تدريبية عملية خاصة تضمنت الجوانب التكتيكية للمبادئ الهجومية والدفاعية للفريق خلال المباراة.

تأتي الحصة التدريبية ضمن برنامج "ذا كوتش" الحاضن، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، وذلك ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح عبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس يسعى من خلال برنامج "ذا كوتش" إلى تطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية وأكاديميات ومدارس أبوظبي.

وأضاف ان الحصة التدريبية تأتي ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقاً من الحرص على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية، ما يقودنا إلى ترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من الحصص التدريبية وبرنامج ذا كوتش الداعم.

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