علاي يعيد سالم عبدالله إلى «العرين» من بوابة مسافي

أعاد علي علاي مدرب حراس المرمى بنادي مسافي، سالم عبدالله إلى حماية «عرين» الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسافي، بعد توقف موسم ونصف الموسم من اللاعب لظروف خاصة، وبعدما دافع لسنوات عن مرمى أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، مصفوت، مسافي والحمرية.

وأعرب علاي، عن سعادته بالنجاح في إعادة حارس متميز مثل سالم، إلى الملاعب مجدداً بعد ظروف أجبرت اللاعب على الابتعاد عن كرة القدم، مشيراً إلى أن العمر مجرد رقم في ملاعب الكرة، وإلى ارتفاع متوسط أعمار حراس المرمى في الدولة، والذي لا يحول دون تألق العديد من «حماة العرين» في مختلف درجات مسابقة الدوري.

بينما قال سالم عبدالله: «ابتعدت عن الملاعب لمدة موسم ونصف الموسم تقريباً، لظروف خاصة، وأشكر مجلس إدارة نادي مسافي، والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، وفي مقدمتهم مدرب حراس المرمى علي علاي، لمنحي الفرصة للعودة إلى الملاعب».

وأضاف: «في بداية العودة لم أكن في مستواي المعروف، ولكن مباراة بعد مباراة، بدأ مستواي في التطور، والحمد لله بدأت في استعادة جزء كبير من أدائي المعروف، وإن شاء الله المقبل سيكون أفضل، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة وجماهير مسافي، والجهاز الفني».

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