أحتضنها مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة..ختام ناجح وكبير للنسخة الثالثة للبطولة المدرسية لألعاب القوى

بنجاح كبير اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، واتحاد الإمارات لألعاب القوى،النسخة الثالثة من البطولة المدرسية لألعاب القوى التي نظمتها

بمركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح الذي تم افتتاحه

رسمياً قبل يوم من بدء منافسات البطولة من قبل قرينة صاحب السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وشهدت مشاركة 460

طالبة مثلن المدارس الحكومية والخاصة

بالشارقة ، شاركن جميعاً بهدف اكتشاف مهاراتهن وعمل القياسات والاختبارات البدنية قبل بدء المنافسات وإضافتها ضمن قاعدة البيانات.

جرت مسابقات البطولة في الجري لمسافة 60م و150م و300م، والوثب الطويل، ودفع الجلة 2 كغ، تحت أشراف الكوادر الفنية بالمؤسسة، وإدارة حكام معتمدين من قبل اتحاد ألعاب القوى ، واختتمت فعاليات البطولة بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل سباق من قبل سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تابعت كافة المنافسات عن قرب، بجانب مسؤولي المؤسسة ، وممثلي الجهات المتعاونة

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تشجيعية للفائزات وللمدربة الخاصة بكل فائزة“من مدرسات التربية الرياضية” كما تم تقسيم المشاركات في النسخة الثالثة إلى 3 فئات عمرية الأولى من 9 وحتى 10 سنوات، والثانية من 11 وحتى 12سنة، والثالثة من 13 وحتى14 سنة.

وتعتبر البطولة إحدى المبادرات المدروسة للمؤسسة التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الرياضية في الشارقة حيث تم استهداف محددات مشاريع التحديث والتطوير ومنها ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية الأولمبية كرياضة ألعاب القوى والاستفادة من النهج العلمي لتنفيذ القياسات والاختبارات البدنية ومقارنة النتائج وفق المقاييس الدولية التي تعتبر من أهم أسس اختيار اللاعبات المميزات القادرات على تحقيق أفضل النتائج في كافة المشاركات الرسمية محلياً ودولياً والتي يقوم بها خبراء ومسؤولي القياسات الفسيولوجية بالمركز العلمي التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تستهدف البطولة تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعزيز منظومة رياضة المرأة من خلال زيادةعدد الممارسات انطلاقاً من المدارس واكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الرياضات الأولمبية، وإرساء شراكة فاعلة بين النادي والمدرسة، بجانب إجراء القياسات والفحوصات الفسيولوجية على الفتيات دعما لعملية استكشاف المواهب.

من جانبها أشادت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنجاح الكبير للنسخة الثالثة من بطولة العاب القوى المدرسية، وبالدور المهم الذي قام به قسم التخطيط والمتابعة الفنية في المؤسسة برئاسة سليم السعيدي الذي ساهم بخبرته في الوصول إلى النتائج المرجوة من وراء تنظيم سلسلة بطولات ألعاب القوى المدرسية التي نظمتها المؤسسة.

وقالت: التظاهرة ضمت 460 طالبة أكدن استعدادهن ليكن بطلات واعدات في المستقبل القريب، وهو رقم يعكس حجم الإقبال وحماس الطالبات وتعاون المدارس والشركاء.

واعتبرت نجاحها إضافة لنجاح النسختين السابقتين، خاصة وانها نظمت بعد يوم واحد من افتتاح مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقالت: كانت فرحتنا كبيرة بالبطولة وبنتائجها، وبفرحة جميع المشاركات اللاتي شاركن في الحدث وحققن أفضل النتائج، وأشارت ان نتائج النسخة الثالثة شهدت تحقيق نتائج وأرقام أفضل من أرقام النسختين السابقتين، وهذا يجعلنا أكثر تفاءلا بالعناصر التي من المقرر أن يتم ضمها إلى فريق ألعاب القوى بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وحرصت المحمود على توجيه الشكر الجزيل إلى الشركاء ممثلي مؤسسة التعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص واتحاد الإمارات لألعاب القوى، ولفريق العمل بالمؤسسة لجهودهم المخلصة التي كانت وراء النجاح الذي تحقق.





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