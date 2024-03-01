قرصنة بيانات حساسة لأكبر شركة اتصالات في تايوان

اخترق قراصنة "معلومات حساسة" من بينها وثائق عسكرية وحكومية من أكبر شركة اتصالات في تايوان وباعوها على شبكة الانترنت المظلمة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية.

وجاء إعلان أكبر اختراق للمعطيات في الجزيرة الديمقراطية عقب تقرير على قناة تي في بي إس الإبارية المحلية أفاد بتعرض عملاق الاتصالات "تشونغوا تيليكوم" للقرصنة.

وتضمن التقرير لقطة شاشة لتعليق أعلن فيه مقرصنون "بيع 1,7 تيرابايت من بيانات تشونغوا تيليكوم" تتضمن عقودا حكومية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أرسل لوكالة فرانس برس الجمعة أن "التحاليل الأولية في هذه القضية أظهرت أن المقرصنين حصلوا على معلومات تشونغوا تيليكوم الحساسة وباعوها على شبكة الانترنت المظلمة، وتتضمن (المعلومات) وثائق من القوات المسلحة ووزارة الخارجية وخفر السواحل وسواها من الوحدات".

وتايوان من أبرز الأهداف لهجمات الأمن السيبراني في العالم، بحسب خبراء في قطاع البيانات الرقمية.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن عقدا لسلاح الجو من ضمن الوثائق المسربة "ليس معلومات سرية، لذا ليس هناك تسريب للمعلومات".

ولم تتضمن المراسلات بين البحرية وتشونغوا أي معلومات سرية، وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة "طلبنا من المتعاقد المعني بالأمر أن يعزز ضوابط أمن المعلومات لمنع المزيد من الحوادث".

ولم يحدد بيان الوزارة ولا تقرير قناة تي في بي إس هوية المقرصنين أو موقعهم. وامتنعت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على الاختراق.

وأعلنت تشونغوا وهي شركة مساهمة عامة، في بيان أرسلته لبورصة تايوان الخميس إنها "أجرت تحقيقات لتوضيح أسباب الحادثة المشتبه بها".

وأضافت "في الوقت الحالي لا توجد انعكاسات بارزة على عمليات الشركة" في إشارة إلى خسائر محتملة جراء سرقة المعطيات.









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