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نوال الحوسني أول شخصية في الشرق الأوسط تحصد جائزة معهد الطاقة الدولي المرموقة

3/1/2024 9:19:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حازت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، جائزة رئيس معهد الطاقة الدولي في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تسريع تحوّل الطاقة، وتبنّي الطاقة المتجددة، وتعزيز التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة، وتحفيز المرأة على الدخول بثقة في قطاع الطاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأصبحت الدكتورة نوال الحوسني بذلك أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط تحصل على الجائزة المرموقة لمعهد الطاقة الدولي، وذلك مساء أمس في الحفل التكريمي السنوي للمعهد الذي يتوّج اختتام فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت الدكتورة نوال الحوسني التي نالت أيضاً على الزمالة الفخرية من معهد الطاقة الدولي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات والمنطقة والحصول على الجائزة الدولية وأهدت الفوز بالجائزة إلى قيادة دولة الإمارات التي أعلنت عام 2024 عاماً للاستدامة.

وقالت أثناء تسلمها الجائزة: "يسعدني ويشرفني أن يتم تكريمي من قبل أعضاء معهد الطاقة الدولي في لندن.. هذه الجائزة هي بمثابة تكريم لكل الرائدات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، واللاتي يقدمن إنجازات استثنائية تسرّع التحول في مجال الطاقة وتوفر مقومات مستقبل أخضر أكثر استدامةً للجميع".

بدورها، قالت جولييت دافنبورت، رئيسة معهد الطاقة الدولي، أثناء تقديم الجائزة: "الدكتورة نوال رائدة في العمل التحوّلي في مجال الطاقة، في وطنها وعلى المستوى الدولي عززت مسارات الطاقة المتجددة وحرصت على إزالة العوائق التي تحول دون انتشارها لتسريع تحوّل الطاقة".

ولجائزة رئيس معهد الطاقة الدولي تاريخ حافل وإرث عريق يعود إلى أكثر من 90 عاماً.. ويتم منحها تقديراً للقياديين المتميزين في قطاع الطاقة والداعمين لضمان مستقبل أفضل من خلال تسريع التحول العالمي العادل والشامل للطاقة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي المنشود.

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