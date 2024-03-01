الجيش الإسرائيلي يقتل 193 فلسطينياً خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قتل حوالي 193 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال شن هجمات جوية وبرية على مناطق مختلفة من القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها، وصل نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "16 مجزرة "ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 193 فلسطينيا وإصابة 920 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الضحايا الجدد رفعوا عدد حصيلة القتلى إلى 30ألفا و228، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجر الـ71 ألفا و350 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه يواصل عمليات العسكرية في قطاع غزة لليوم 147 من أجل القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن مقاتلات من سلاح الجو أغارت الليلة الماضية على أهداف لحماس في شمال القطاع بعد أن أطلقت منها أمس قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل، وتم اكتشاف نفق ومخزن للذخيرة في خان يونس.

وادعت الإذاعة أن الجيش قتل ما يقارب 450 فلسطينيا خلال الأيام العشرة الأخيرة في المعارك الدائرة، منوهة إلى أن عدد قتلى حماس وصل إلى 13 ألفا منذ بداية الحرب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة ما بين حماس وإسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل هدنة مؤقتة لستة أسابيع بحسب ما أعلن عنه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون فور توقيع الطرفين على بنود اتفاق باريس الثاني.





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