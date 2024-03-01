الاتحاد الاسيوي يطالب نظيره العراقي بتفسيرات حول تصريحات يونس محمود

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم استفساراً من نظيره الآسيوي يطالب فيه بتوضيح بخصوص تصريحات اطلقها النائب الثاني لرئيس الاتحاد، الدولي السابق يونس محمود، بعد مباراة العراق والاردن (2-3) في دور الـ16 لكأس آسيا، طالت الحكم الايراني علي رضا فغاني الذي قاد تلك المواجهة.

وذكر الاتحاد العراقي الجمعة عبر موقعه الرسمي ان "الاتحاد تلقى استفساراً من لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بخصوص تصريحات اعلامية للنائب الثاني لرئيس الاتحاد بعد مباراة العراق والاردن الاخيرة في بطولة كاس اسيا".

واضاف "الاتحاد سيقدم الرد بشكل رسمي على تلك الاستفسارات خلال يومين".

وطالب محمود في تصريحات تلفزيونية بعد تلك المباراة "لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي بتقديم اعتذار للشعب العراقي واستبعاد الحكم الايراني علي رضا فغاني لانه ارتكب خطأ بحق العراق ودمّر اربعين مليون شخص".

وطرد فغاني، مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، ثاني هدافي البطولة، بسبب طريقة احتفاله بعد تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، قبل أن يسجّل "النشامى" هدفين قاتلين في غضون خمس دقائق في الوقت البدل عن ضائع.

وتطرّق الاتحاد العراقي الى ما تردّد حول تقدّم رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة بشكوى ضد محمود، صاحب هدف الفوز للعراق في نهائي كأس آسيا 2007 "الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام هي عارية عن الصحة".

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة كاس اسيا في قطر، محمود شرف تقديم كاس اسيا ووضعه في المنصة الرئيسية، في المباراة النهائية التي اقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة في 12 فبراير الماضي، بين قطر والاردن وتوج فيها العنابي باللقب للمرة الثانية توالياً (3-1).

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