توقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 01 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند الساعة 04:55، والجزر الأول عند الساعة 11:01، والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً أحياناً، يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28، والمد الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 07:42، والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 70 30

دبي 26 15 85 35

الشارقة 24 15 95 30

عجمان 24 15 90 30

أم القيوين 25 14 85 40

رأس الخيمة 24 16 65 25

الفجيرة 22 17 75 40

العـين 25 14 80 20

ليوا 24 13 90 20

الرويس 24 16 95 35

السلع 23 14 65 45

دلـمـا 23 16 85 45

طنب الكبرى 25 19 75 50

الصغرى 25 19 75 50

أبو موسى 24 19 70 50.

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