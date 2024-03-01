Friday, 01 March 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بداية مثيرة لـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

3/1/2024 9:19:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جاءت منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر»، التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مثيرة وقوية، ما يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت إليه البطولة بعد 4 سنوات من إطلاقها.

وقامت اللجنة المنظمة بنقل منافسات البطولة من حديقة زعبيل إلى نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب» بالليسيلي طريق دبي العين، لأسباب تنظيمية.

وحضر منافسات اليوم الافتتاحي، غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد اللوجستي والبطل العالمي طارق السعدي مدير البطولة ومحمد نور حكيمي رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية وادموند سي اس المستشار الفني للاتحاد الآسيوي.

تأكيد

وأبدى الهاجري سعادته البالغة بحضوره الجولة الافتتاحية ومتابعة العروض التي قدمها الطيارون العالميون والتي أكدت قدرتهم على التفوق والإبداع في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً في الفترة الأخيرة، كما أثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي وعبد الله ريس وثامر الشامسي في الجولة الأولى، داعياً شبابنا لممارسة مثل هذه الرياضات التي تعتمد على التفوق الذهني والعلمي والإبداع الفكري، مؤكداً أنه على ثقة أن الرياضيين الإماراتيين لا يدخرون جهداً من أجل رفع اسم وعلم وطننا الغالي في كافة البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يرسخ السمعة والمكانة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات عالمياً خاصةً على الصعيد الرياضي وبما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

ووجه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لجهوده المبذولة والحثيثة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها بامتياز سعياً لنشر ثقافة اللعبة بالإمارات والمنطقة.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات ساخنة بين أبطال العالم وخاصة الإيطالي ميركو حامل اللقب والأمريكي نيكولاس ماكسويل بطل النسخة الثانية، كما سجلت الجولة الافتتاحية تألق الثلاثي الإماراتي المشارك وقدموا عروضاً نالت إعجاب الحضور، وتقام اليوم جولة التحكم اللاسلكي الممزوج بالموسيقى ليتأهل الأوائل حسب مجموع النقاط في الجولتين إلى الجولة الثالثة إلى الجولة الختامية المقررة غداً.

وأكد طارق السعدي مدير البطولة أن كل طيار يحصل على 3 دقائق في كل جولة لتقديم عرضه الجوي بالتحكم في الطائرة من خلال حركات طولية وعرضية وإكروباتية صعوداً وهبوطاً وبشكل دائري ويمنح لكل حركة درجة معينة من اللجنة لتحديد مهارة الطيارين ومن ثم ترتيبهم للتأهل للنهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01032024000110011019ID1107922624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث