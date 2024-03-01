بداية مثيرة لـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

جاءت منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر»، التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مثيرة وقوية، ما يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت إليه البطولة بعد 4 سنوات من إطلاقها.

وقامت اللجنة المنظمة بنقل منافسات البطولة من حديقة زعبيل إلى نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب» بالليسيلي طريق دبي العين، لأسباب تنظيمية.

وحضر منافسات اليوم الافتتاحي، غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد اللوجستي والبطل العالمي طارق السعدي مدير البطولة ومحمد نور حكيمي رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية وادموند سي اس المستشار الفني للاتحاد الآسيوي.

تأكيد

وأبدى الهاجري سعادته البالغة بحضوره الجولة الافتتاحية ومتابعة العروض التي قدمها الطيارون العالميون والتي أكدت قدرتهم على التفوق والإبداع في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً في الفترة الأخيرة، كما أثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي وعبد الله ريس وثامر الشامسي في الجولة الأولى، داعياً شبابنا لممارسة مثل هذه الرياضات التي تعتمد على التفوق الذهني والعلمي والإبداع الفكري، مؤكداً أنه على ثقة أن الرياضيين الإماراتيين لا يدخرون جهداً من أجل رفع اسم وعلم وطننا الغالي في كافة البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يرسخ السمعة والمكانة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات عالمياً خاصةً على الصعيد الرياضي وبما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

ووجه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لجهوده المبذولة والحثيثة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها بامتياز سعياً لنشر ثقافة اللعبة بالإمارات والمنطقة.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات ساخنة بين أبطال العالم وخاصة الإيطالي ميركو حامل اللقب والأمريكي نيكولاس ماكسويل بطل النسخة الثانية، كما سجلت الجولة الافتتاحية تألق الثلاثي الإماراتي المشارك وقدموا عروضاً نالت إعجاب الحضور، وتقام اليوم جولة التحكم اللاسلكي الممزوج بالموسيقى ليتأهل الأوائل حسب مجموع النقاط في الجولتين إلى الجولة الثالثة إلى الجولة الختامية المقررة غداً.

وأكد طارق السعدي مدير البطولة أن كل طيار يحصل على 3 دقائق في كل جولة لتقديم عرضه الجوي بالتحكم في الطائرة من خلال حركات طولية وعرضية وإكروباتية صعوداً وهبوطاً وبشكل دائري ويمنح لكل حركة درجة معينة من اللجنة لتحديد مهارة الطيارين ومن ثم ترتيبهم للتأهل للنهائي.

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