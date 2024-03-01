مدرب نيوكاسل هاو: كدت أنحرف بسيارتي عند سماع قرعة كأس الاتحاد

كان آخر ما يرغب إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد في سماعه هو أن قرعة دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوقعته في مواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي بينما يستعد المدرب الإنجليزي لمواجهة الفائز بثلاثية من الألقاب العام الماضي للمرة الرابعة هذا الموسم.

وسيحل نيوكاسل الذي فاز بالكأس لآخر مرة في عام 1955 ضيفا على سيتي في 16 مارس في مباراة خروج المغلوب.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة "كنت أقود سيارتي حينها وكادت أن تنحرف عن الطريق! لم تكن القرعة التي أردناها بكل تأكيد".

وأضاف "لا أعتقد أن أي فريق يرغب في مواجهة مانشستر سيتي أربع مرات في موسم واحد. ولكن... ربما يتعين عليك التغلب على مانشستر سيتي في مرحلة ما من المسابقة من أجل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كل ما في الأمر أنه سيتعين علينا القيام بذلك في مرحلة أقرب مما كنا نأمل".

وتغلب نيوكاسل على سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية في سبتمبر الماضي، لكنه خسر أمام حامل اللقب مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف نيوكاسل فريق ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز غدا السبت.

وقال هاو إن عودة إليوت أندرسون وجو ويلوك وألكسندر إيساك وسفين بوتمان من الإصابة أعطت دفعة إيجابية لفريقه.

وأشار "في مرحلة ما كانت المجموعة التي تتدرب تضم 14 أو 15 لاعبا فقط وبات لدينا حاليا ما يزيد قليلا عن 20 لاعبا لذا ارتفعت معنويات المجموعة بأكملها بسبب ذلك. يتمثل التحدي في الوقت الراهن في إعادة اللياقة البدنية إليهم جميعا في أسرع وقت ممكن".

وتابع قائلا "سيصل أليكس إلى اللياقة المطلوبة مع كل مباراة يخوضها... وبالنسبة لجو نحاول إعادته إلى لياقته الكاملة. سيكون الأمر صعبا بالنظر إلى فترة غيابه".

وأضاف "يبدو سفين في حالة جيدة، وشعرنا أنه سيستفيد من التدريب أكثر من اللعب في منتصف الأسبوع.. ربما نستطيع مشاهدته غدا".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ولفرهامبتون.

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