بتوجيهات محمد بن زايد.. «الفارس الشهم 3» تُنفذ عملية إنزال للمساعدات الإنسانية في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نفَّذت «الفارس الشهم 3» عملية إنزال للمساعدات الإنسانية لإغاثة النازحين في قطاع غزة ضمن حملة «طيور الخير».

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