بتوجيهات محمد بن زايد.. «الفارس الشهم 3» تُنفذ عملية إنزال للمساعدات الإنسانية في غزة

بتوجيهات محمد بن زايد.. «الفارس الشهم 3» تُنفذ عملية إنزال للمساعدات الإنسانية في غزة
التاريخ
3/1/2024 9:19:26 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نفَّذت «الفارس الشهم 3» عملية إنزال للمساعدات الإنسانية لإغاثة النازحين في قطاع غزة ضمن حملة «طيور الخير».
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