15 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أولى جلسات مارس

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 15 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.577 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.592 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.86 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و732.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال جلسة اليوم، بواقع 12.9 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.16 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.24 مليار درهم موزعة بواقع 831.07 مليون درهم في سوق أبوظبي 412.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 429.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.2 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.11% أو ما يعادل 47.8 نقطة ليغلق عند 4356.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.26% ليغلق عند 9278.91 نقطة، وأقفل مؤشر "فادكس 15" عند 9140.22 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.24%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 199.6 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً أكثر من 90 مليون درهم ووصل إلى مستوي 16.16 درهم بنمو 0.25%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 56.5 مليون درهم بارتفاع 2.64% ليقفل عند 2.33 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ "دبي التجاري" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 132 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 11.6% عند 8.16 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 72.5 مليون درهم ووصل إلى مستوي 8.29 درهم بارتفاع 2.09%، ثم "إعمار للتطوير" جاذباً 29.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 3.5% إلى 8.19 درهم.

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