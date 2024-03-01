حصيلة الشهداء في قطاع غزة ترتفع إلى 30228 مع دخول العدوان يومه الـ147

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضي في قطاع غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ147.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منوهةً إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو ليلة في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع، فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وجرح آخرون، في قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع.

وتوغلت دبابات وجرافات الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس، وسط قصف مدفعي كثيف للبلدة.

واستشهد 5 مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمنطقة "المصلبة" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عشرات الشهداء من عائلة نعيم، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وجرح آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء السكنية وطواقمها تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان، مطالبة بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.

وأضافت أن "الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع شعبنا ولا يبالي بالنداءات الدولية".