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الدولار مستقر والين ينخفض بعد تصريحات من المركزي الياباني

3/1/2024 9:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الين مقابل الدولار، الجمعة، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف.


وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملات الرئيسية، والتقطت عملة بتكوين الأنفاس بعد ارتفاعها الشهر الماضي، وانخفض اليوان الصيني بعد بيانات التصنيع الضعيفة.


ارتفع الدولار بنسبة 0.26 % إلى 150.36 مقابل الين بعد ارتفاعه 6.3 % في أول شهرين من العام.


وظل اليورو دون تغير تقريبا عند 1.0807 دولار، ولم يتفاعل كثيرا مع الأرقام التي أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بأقل قليلا من المتوقع إلى 2.6 % في فبراير من 2.8 % في يناير.

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