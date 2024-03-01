20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى نحو عشرين ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن“20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين” إلى المسجد الاقصى.



وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.



وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت منذ الصباح الباكر عند مداخل البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وكثفت من وجودها في محيط أبواب الساهرة والأسباط والمغاربة.