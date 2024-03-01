البريد يستذكر إصدار 30 عاما على تعريب قيادة الجيش

البريد يستذكر إصدار 30 عاما على تعريب قيادة الجيش
التاريخ
3/1/2024 9:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استذكر البريد الأردني، اليوم الجمعة، في اليوم الأول من آذار، إصدار " ثلاثون عاما على تعريب قيادة الجيش".
ويشار إلى أن البريد أصدره عام ١٩٨٦ للتوثيق بمناسبة تعريب قيادة الجيش.
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