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البريد يستذكر إصدار 30 عاما على تعريب قيادة الجيش

3/1/2024 9:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استذكر البريد الأردني، اليوم الجمعة، في اليوم الأول من آذار، إصدار " ثلاثون عاما على تعريب قيادة الجيش".


ويشار إلى أن البريد أصدره عام ١٩٨٦ للتوثيق بمناسبة تعريب قيادة الجيش.








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