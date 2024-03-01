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الاحتلال يعلن إصابة 5 ضباط وجنود خلال 24 ساعة في غزة

3/1/2024 9:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.


ووفقا للجيش فقد أصيب 3014 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1432 في الهجوم البري.


وطبقا لما يقوله جيش الاحتلال فإن 317 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة بينهم 36 جروحهم خطيرة.

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