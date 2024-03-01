الاحتلال يعلن إصابة 5 ضباط وجنود خلال 24 ساعة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ووفقا للجيش فقد أصيب 3014 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1432 في الهجوم البري.
وطبقا لما يقوله جيش الاحتلال فإن 317 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة بينهم 36 جروحهم خطيرة.
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