المقاومة: استشهاد الأطفال جوعا إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استشهاد نحو 13 طفلا في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة.



وجاء في بيان للحركة أن استشهاد الأطفال "وصمة عار على جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث".



وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وبالأخص في محافظتي غزة والشمال.



ودعت تلك المؤسسات لعدم "الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يرتكب إبادة وتطهيرا عرقيا بحق الشعب الفلسطيني ".

