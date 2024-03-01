MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال يعاني من نقص العدد وهو بحاجة لـ7 آلاف جندي إضافي.



يأتي ذلك عقب تصريحات، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكومته ستجد سبيلا إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية في مواجهة ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وأبطلت المحكمة العليا في "إسرائيل" في 2018 قانونا لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.

