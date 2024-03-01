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بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

3/1/2024 8:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي، الجمعة، إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات روسيا.


وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأميركية بشكل قاطع.


وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.


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