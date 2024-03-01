بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي، الجمعة، إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات روسيا.
وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأميركية بشكل قاطع.
وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.
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