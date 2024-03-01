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بين الأهلي والزمالك.. عمرو دياب يحيي حفل نهائي كأس مصر في السعودية

3/1/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الإعلامي المصري محمد شبانة، عن مفاجأة مرتقبة، بمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها
بالمملكة العربية السعودية

وقال شبانة، ببرنامجه الذي يذاع على قناة ETC TV الفضائية، إن الفنان المعروف عمرو دياب سيحيي حفل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية، المقرر إقامتها الجمعة 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك، معقل فريق النصر السعودي.

وتأتي استضافة السعودية لمباراة القمة المصرية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويقام هذا الديربي المعروف على المستوى العربي، لأول مرة بالمملكة.

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا ألبومه الجديد الذي ضم 12 أغنية، ويستأنف الفنان الملقب بالهضبة نشاطه الفني غدًا السبت، بحفل في العاصمة أبو ظبي على مسرح اتحاد أرينا، وبعدها سيقوم الهضبة بإحياء حفل في عيد الفطر المبارك تحديدًا يوم 10 أبريل المقبل، بمدينة الجونة الساحلية في مصر.

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