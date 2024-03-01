الدوري الإنجليزي.. ديربي مانشستر يتصدر المشهد وليفربول ضيفاً على نوتينجهام

ستكون قمة ديربي مانشستر بين السيتي، ويونايتد الأبرز في مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي تنطلق غدا السبت بـ7 مواجهات وتقام على مدار 3 أيام، وسيكون لقاء الديربي (الأحد) المقبل، فيما يحل ليفربول المتصدر ضيفاً على نوتينجهام غداً السبت.

في ديربي مانشستر، يلتقي السيتي الثاني (59 نقطة)، ويونايتد السادس (44 نقطة)، على ملعب الاتحاد، وشهدت آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين، فوز السيتي في 4 مواجهات والخسارة في واحدة.

ويدخل السيتي المباراة مدعوماً بفوز عريض على لوتون تاون 6-2 بكأس الاتحاد الإنجليزي وتأهله إلى ربع النهائي الأسبوع الماضي، وكذلك يدخل يونايتد بفوز مهم على نتوتنجهام 1-0 بالمسابقة ذاتها.

وخلال زيارته لملعب الاتحاد في آخر موسمين، من مسابقة الدوري، خسر مانشستر يونايتد أمام السيتي، في مباراتين الأولى 6-3، والثانية 4-1، وكان آخر فوز لمانشستر يونايتد على السيتي على ملعب الاتحاد في موسم 2021-2020، بنتيجة 2-0، فيما انتصر مانشستر، بآخر مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي، بالدور الأول للموسم الجاري 3-0.

وينتظر مانشستر سيتي رقم قياسي على ملعبه في حال الفوز باللقاء، وذلك بعدما سجل في آخر 54 مباراة لعبها على أرضه في جميع المسابقات، حيث ينتظره التسجيل في المباراة رقم 55 على ملعبه، وقد حقق ذلك من قبل ما بين يناير 2012، ويناير 2014.

وفي المباراة الثانية الأبرز التي يحل فيها ليفربول المتصدر (60 نقطة) على نوتينجهام فورست السابع عشر ( 27 نقطة)، على ملعب سيتي جراوند، ينتظر أصحاب الأرض رقماً مميزاً بالوصول إلى المباراة رقم 14 دون أي خسارة على أرضهم أمام ليفربول، حيث لم يخسر نوتينجهام في آخر 13 مباراة على ملعبه أمام ليفربول، وكان من بين هذه المباريات 6 في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 3 وتعادل في مثلهم.

ويتطلع ليفربول عقب فوزه بلقاء الدور الأول أمام نوتينجهام على ملعب آنفيلد بالدور الأول أكتوبر الماضي 3-0، إلى الفوز بأول ثنائية له في المسابقة على نتوتينجهام منذ موسم 1984-1985.

وينتظر أرسنال الثالث ( 58 نقطة) صاحب ثاني أقوى خط هجوم بالمسابقة بـ 62 هدفاً، بعد ليفربول المتصدر 63 هدفاً، حتى الآن، مواجهة مهمة أمام شيفلد يونايتد الأخير ( 13 نقطة) الثلاثاء المقبل على ملعب يرامول لين، وذلك من أجل مواصلة المنافسة مع ليفربول، ومانشستر سيتي المتصدرين بفارق نقطة لصالح ليفربول، في حين يأمل شيفلد بالعودة إلى الانتصارات أمام أرسنال، حيث خسر أمامه في مبارياته آخر ثلاث مباريات، وكان آخرها الموسم الحالي بخماسية نظيفة.

وفي بقية مواجهات الجولة، يلتقي السبت كل من نيوكاسل يونايتد العاشر ( 37 نقطة) مع وولفرهامبتون التاسع ( 38 نقطة)، ويلتقي توتنهام الخامس ( 47 نقطة)، مع كريستال بالاس الثالث عشر ( 28 نقطة)، وبرينتفورد السادس عشر ( 25 نقطة)، مع تشيلسي الحادي عشر ( 35 نقطة).

ويلتقي لوتون تاون الثامن عشر ( 20 نقطة)، مع أستون فيلا الرابع ( 52 نقطة)، و فولهام الثاني عشر ( 32 نقطة)، مع برايتون السابع ( 39 نقطة)، وإيفرتون الخامس عشر ( 25 نقطة)، مع وست هام يونايتد الثامن ( 39 نقطة)، فيما يلتقي الأحد أيضاً، بيرنلي التاسع عشر ( 13 نقطة)، مع بورنموث الرابع عشر ( 28 نقطة).

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