البرازيل: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح

أكدت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة أن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس له "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".





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