البرازيل: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة أن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس له "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".
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