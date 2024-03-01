«مجمع اللغة العربية» يفتح باب الترشح لجائزة «الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»

أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة فتح باب المشاركة في الدورة السابعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، أمام الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، لتقديم الدراسات والكتب المطبوعة والمنشورة، في محوريها الرئيسين: الدراسات اللغوية، والدراسات المعجمية، حيث يستمر استقبال البحوث حتى نهاية شهر يوليو المقبل 2024.

وحدّدت الجائزة موضوعي الجائزة لدورتها السابعة، إذ اختارت «كتب التراث اللغوية المحققة في جميع فروع علوم اللغة العربية» لمحور الدراسات اللغوية، و«المعاجم المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية» لمحور الدراسات المعجمية، بما يساعد الباحثين والطلاب على الوصول إلى معاني وتعريفات دقيقة ومعتمدة لتلك المصطلحات المستخدمة في هذه العلوم، ويشارك في إثراء التراث اللغوي القديم لعلوم اللغة العربية.

وتُمنح الجائزة، التي يبلغ قدرها 100 ألف دولار، مناصفة بين محورَي الدراسات اللغوية والدراسات المعجمية، لأربعة فائزين، حيث يحصل كل من الفائزَين بالمركز الأول في كل محور على 30 ألف دولار، في حين ينال كل واحد من الفائزين بالمركز الثاني من كل محور 20 ألف دولار.

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وحرصاً على تحفيز العلماء والباحثين في القطاعات المعرفية اللغوية، قررت جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية أن تقبل البحوث والدراسات المنشورة ابتداءً من يناير 2015 إلى يوليو 2024، حيث مدّدت الشرط الذي يقتضي بألا يمر على نشر الكتاب أكثر من سبع سنوات إلى تسع سنوات، بهدف تشجيع الباحثين على الاستمرار في إثراء المعرفة وتطوير المعارف اللغوية العربية والعلوم المعجمية.

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وفي تعليقه على فتح باب التسجيل لدورة هذا العام، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «تعكس جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية رؤية الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها، وتكريم البحوث المميزة، وتشجيع الباحثين على الاستمرار في تطوير المعارف اللغوية والمعجمية».

وأضاف: «يؤكد محورا الجائزة عمق العربية وثراء علومها ومعارفها، إذ تعتبر كتب التراث اللغوي المحقّقة مصدراً غنياً للمعرفة، حيث توثق الفروق الدقيقة في اللغة وتحيل إلى تطورها واستخداماتها، بما يثري المكتبة العربية بخلاصة أفهام الأولين من العلماء الراسخين، الذين وضعوا أسس التصنيف اللغوي، كما أن المعاجم المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية تلعب دوراً حيوياً في تحديد معاني مصطلحات هذين القطاعين وتفسيرها بدقة وشمولية، وتسهم في تطوير النتاج المعرفي للمعاجم المتخصصة، التي تعد أداة حيوية للباحثين، وتسهم في وضع موازين لغوية معتمدة تساعدهم على اختيار الألفاظ بدقة عند الكتابة في تلك الموضوعات».

ويشترط للترشّح للجائزة أن يكون الكتاب مطبوعاً ومنشوراً ويشتمل على ترقيم دولي، حيث لا تقبل الجائزة الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة، كما يشترط ألا يكون العمل قد نال جوائز مماثلة، ولا يحق للمترشّح أن يتقدم إلى كلا المحورَين، ولا أن يتقدم بأكثر من عمل، كما لا يحق للفائز بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية أن يترشّح إليها مرة أخرى إلا بعد مرور خمسة أعوام، وترسل النسخ الورقية بالبريد المسجل إلى مجمع اللغة العربية بالشارقة، ويتم التسجيل على الجائزة من خلال الموقع الرسمي على الرابط التالي: