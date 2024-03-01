ماكس فيرستابن الطفل المعجزة في عالم فورمولا 1

طرق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أبواب الشهرة والنجومية سريعا في عالم سباقات السرعة لسيارات فورمولا 1.

ويدخل فيرستابن المولود في 30 سبتمبر 1997 منافسات الموسم الجديد لفورمولا 1 الذي ينطلق بجائزة البحرين الكبرى غدا السبت ، وهو يحمل لقب بطولة العالم في الأعوام الثلاثة الماضية 2021 و2022 و2023.

ويطمع فيرستابن في البقاء على عرش فورمولا 1 للموسم الرابع على التوالي، ويعلم أنه تنتظره منافسة قوية وشرسة من باقي منافسيه خاص البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بطل العالم سبع مرات والذي يستعد للانتقال إلى فيراري اعتبارا من العام المقبل 2025.

ويبقى السائق الهولندي بمثابة "الطفل المعجزة" في عالم فورمولا1 باعتباره ابن السائق السابق خوسيه فيرستابن، وصوفي كومبن التي لطالما تنافست في سباقات الكارتنج.

وبات فيرستابن أصغر سائق يشارك في سباقات فورمولا 1 بظهوره في سباق جائزة أستراليا الكبرى في موسم 2015 ببلوغه 17 عاما و166 يوما.

وبدأ فيرستابن مشواره مع فريق سكوديريا تورو روسو الإيطالي في عام 2015 قبل تصعيده للفريق الأول (ريد بول) بعد أربعة سباقات ليكون سائقا احتياطيا.

وفي 2016 بات السائق الهولندي أيضا أصغر متسابق يفوز بسباق فورمولا 1 عندما تصدر سباق الجائزة الكبرى في برشلونة خلال ظهوره الأول مع فريق (ريد بول)، ويكون أيضا أول هولندي يفوز بأحد سباقات فورمولا 1.

ومنح فيرستابن موطنه هولندا شرف أول تتويج ببطولة العالم في عام 2021 بعد فوزه في 10 سباقات خلال موسم واحد، ليكون البطل رقم 34 في تاريخ فورمولا 1، ثم حافظ على لقبه في العامين التاليين 2022 و2023.

وقبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى أولى سباقات فورمولا لموسم 2024 حقق ماكس فيرستابن 54 فوزا وأسرع 30 لفة ويحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، آخرها العام الماضي في أبو ظبي، وأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد.

ونتيجة لهذه الإنجازات يحتفظ فريق (ريد بول) بالجوهرة الهولندية بعقد يمتد حتى عام 2028 على الأقل بعد تمديد التعاقد قبل أشهر قليلة.

وفي سن صغيرة بنى ماكس فيرستابن أيضا مجدا من الجوائز الفردية المرموقة مثل جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم لعام 2022 بخلاف جائزة أفضل رياضي في هولندا 3 مرات في أعوام 2016 و2021 و2022.

ومنح الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) السائق الهولندي جائزة شخصية العام مرتين في عامي 2015 و2017 بسبب إنجازاته الاستثنائية التي حققها في سن صغيرة للغاية قبل بلوغه 20 عاما، بخلاف جائزة أفضل سائق في العالم 3 مرات في أعوام 2021 و2022 و2023.

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