Friday, 01 March 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدراج سالم الشميلي ينتقل إلى فريق «ياسي»

3/1/2024 7:21:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتقل الدراج سالم الشميلي من فريق «ربدان» إلى فريق «ياسي» أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الهواة للدراجات الهوائية في الإمارات، وذلك بعد تألقه اللافت في مختلف السباقات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، حيث حقق المركز الأول لفئة الهواة في سباقات عجمان وخورفكان والعين وجبل جيس.

وقال الشميلي (38 عاماً) إنه يطمح لمواصلة تألقه في سباقات الهواة مع فريق ياسي لمؤسسه خالد الرميثي بعد تجربتين ناجحتين مع فريق الشعفار جميرا وربدان، مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لسباق دورة ند الشبا الرياضية الذي يعد أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية المخصصة للهواة في الإمارات.

وسبق للشميلي أن ارتدى قميص المنتخب الوطني، ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، و3 تتويجات في بطولة مجلس التعاون الخليجي، وألقاباً أخرى عدة على الصعيد المحلي من بينها بطل الدولة للهواة، بطل سباق دورة ند الشبا للهواة، بطل سباق السلم للهواة، وبطل سباق ماي ووش.

وشارك الشميلي باسم 5 أندية، خلال مسيرته الرياضية، التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً بنادي رأس الخيمة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي والنادي العربي ونادي الإمارات ونادي النصر، إضافة إلى تجربة احترافية مع فريق سكاي دايف..

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01032024000110011019ID1107922082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث