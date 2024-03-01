الدراج سالم الشميلي ينتقل إلى فريق «ياسي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتقل الدراج سالم الشميلي من فريق «ربدان» إلى فريق «ياسي» أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الهواة للدراجات الهوائية في الإمارات، وذلك بعد تألقه اللافت في مختلف السباقات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، حيث حقق المركز الأول لفئة الهواة في سباقات عجمان وخورفكان والعين وجبل جيس.
وقال الشميلي (38 عاماً) إنه يطمح لمواصلة تألقه في سباقات الهواة مع فريق ياسي لمؤسسه خالد الرميثي بعد تجربتين ناجحتين مع فريق الشعفار جميرا وربدان، مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لسباق دورة ند الشبا الرياضية الذي يعد أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية المخصصة للهواة في الإمارات.
وسبق للشميلي أن ارتدى قميص المنتخب الوطني، ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، و3 تتويجات في بطولة مجلس التعاون الخليجي، وألقاباً أخرى عدة على الصعيد المحلي من بينها بطل الدولة للهواة، بطل سباق دورة ند الشبا للهواة، بطل سباق السلم للهواة، وبطل سباق ماي ووش.
وشارك الشميلي باسم 5 أندية، خلال مسيرته الرياضية، التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً بنادي رأس الخيمة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي والنادي العربي ونادي الإمارات ونادي النصر، إضافة إلى تجربة احترافية مع فريق سكاي دايف..
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