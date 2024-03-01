الدراج سالم الشميلي ينتقل إلى فريق «ياسي»

انتقل الدراج سالم الشميلي من فريق «ربدان» إلى فريق «ياسي» أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الهواة للدراجات الهوائية في الإمارات، وذلك بعد تألقه اللافت في مختلف السباقات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، حيث حقق المركز الأول لفئة الهواة في سباقات عجمان وخورفكان والعين وجبل جيس.

وقال الشميلي (38 عاماً) إنه يطمح لمواصلة تألقه في سباقات الهواة مع فريق ياسي لمؤسسه خالد الرميثي بعد تجربتين ناجحتين مع فريق الشعفار جميرا وربدان، مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لسباق دورة ند الشبا الرياضية الذي يعد أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية المخصصة للهواة في الإمارات.

وسبق للشميلي أن ارتدى قميص المنتخب الوطني، ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، و3 تتويجات في بطولة مجلس التعاون الخليجي، وألقاباً أخرى عدة على الصعيد المحلي من بينها بطل الدولة للهواة، بطل سباق دورة ند الشبا للهواة، بطل سباق السلم للهواة، وبطل سباق ماي ووش.

وشارك الشميلي باسم 5 أندية، خلال مسيرته الرياضية، التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً بنادي رأس الخيمة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي والنادي العربي ونادي الإمارات ونادي النصر، إضافة إلى تجربة احترافية مع فريق سكاي دايف..

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