«فتيات الشارقة للشطرنج» يشارك في الأيام التراثية

شارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، حيث قدم النادي العديد من الفعاليات تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتضمنت التدريب على ممارسة لعبة الشطرنج ومسابقات الشطرنج الأرضي للقطع الكبيرة، بجانب المسابقات التي شارك فيها الجمهور بالإضافة إلى الجوائز المقدمة من النادي، وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركة في فعاليات الدورة الـ21 من أيام الشارقة التراثية تمثل جزءاً من استراتيجية النادي والتي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع، خصوصاً أن النسخة الحالية تقام تحت شعار «تواصل»، وهو أيضاً هدفنا بالتواصل مع فئات المجتمع ونشر الشطرنج المجتمعي في ربوع الإمارة الباسمة.

وأضافت نجلاء الشامسي أن النادي يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الشطرنج بين الصغار والكبار وأيضاً بين المواطنين والمقيمين من خلال تواجد مدربي النادي لتدريب الجمهور على اللعبة، وأيضاً من خلال الشطرنج الأرضي والذي يمثل نوعاً من الترفيه يقبل عليه الجمهور بشغف، وسيواصل النادي مشاركاته المجتمعية بجانب تنظيم البطولات المحلية والدولية من أجل رفع المستوى الفني للاعبات النادي وتجهيزهن للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، وهو الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعاً في المساهمة في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

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