القانون بطلاً لكروية الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

تٌوج فريق كلية

القانون بلقب النسخة 15

لكروية الكليات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، والتي اختتمت أمس بمشاركة خمس فرق من كليات الجامعة .

وتمكن فريق كلية القانون من نيل المركز الأول عن جدارة واستحقاق

بفضل أداء لاعبيه المتميز

وحصولهم على العلامة الكاملة، فيما جاء فريق الإنسانيات والعلوم في المركز الثاني.

وضمن الجوائز الفردية نال الكابتن

سيف عبيد الزعابي من فريق الإنسانيات والعلوم جائزة أفضل لاعب، ونال زميله في الفريق عبدالله سعيد العطر جائزة الهداف. وحصل عيسى عيد

على جائزة أحسن حارس مرمى.

وقام الدكتور سامح خميس، مدير القبول والتسجيل، والدكتور عيسى الربضي، عميد كلية القانون، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الدكتور محمد حسن من كلية القانون والدكتور السيد عبدالرحمن، مشرف فريق كلية الإنسانيات والعلوم، والدكتور أمين دهمش، مشرف فريق كلية القانون، والدكتور خالد خلف من الإنسانيات والعلوم، والدكتور حازم الدباس من كلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب. وشمل التكريم أيضًا طاقم التحكيم بقيادة هشام بلل والمعلق محمد صالح الشرقي، وأعضاء اللجنة المنظمة.

بدوره أعرب البروفيسور علي أبو النور، مدير الجامعة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 15 من البطولة لافتاً إلى ما تظهره من مواهب كروية

، مؤكدًا استمرار دعم النشاط الرياضي في الجامعة وتعزيز روح المنافسة بين الطلاب وذلك لتعزيز قاعدة العقل السليم في الجسم السليم .

من جهته، شكر رمزي غنيم، المشرف الرياضي، إدارة الجامعة واللجنة المنظمة على نجاح البطولة وأشاد بكل من ساهم وشارك في تحقيق نجاح الدوري وإظهاره بالمظهر اللائق بالجامعة.

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