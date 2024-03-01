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مستشفى راشد الأول في إمارة دبي

3/1/2024 7:21:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حل مستشفى راشد كأول مستشفى في إمارة دبي وثاني أفضل مستشفى في دولة الإمارات وفقاً لمجلة نيوزويك الأمريكية لعام 2024.

ويعد هذا الاختيار بمثابة شهادة دولية جديدة على تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في دبي وكفاءة البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة.


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