مستشفى راشد الأول في إمارة دبي

مستشفى راشد الأول في إمارة دبي
التاريخ
3/1/2024 7:21:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حل مستشفى راشد كأول مستشفى في إمارة دبي وثاني أفضل مستشفى في دولة الإمارات وفقاً لمجلة نيوزويك الأمريكية لعام 2024.
ويعد هذا الاختيار بمثابة شهادة دولية جديدة على تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في دبي وكفاءة البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة.
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