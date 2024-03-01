«أدنوك» تُنجز صفقة الاستحواذ على حصة 24.9% في «أو إم في»

أعلنت "أدنوك" أمس إنجازها رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة تمثل 24.9% في شركة "أو إم في ايه جي" (أو إم في)، المجموعة العالمية للطاقة والكيماويات المدرجة في أسواق المال ومقرها في فيينا، النمسا، من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة).

تسهم هذه الصفقة في تسريع تنفيذ استراتيجية "أدنوك" للتوسع عالمياً في مجال الكيماويات، وترسخ مكانتها شريكا مسؤولا وطويل الأمد ومستثمرا يركز على تحقيق النمو.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.. وبعد استكمال الصفقة بنجاح، أصبحت "أدنوك" تمتلك نسبة 24.9% في "أو إم في"، فيما تمتلك شركة Österreichische Beteiligungs AG (أو بي ايه جي) النمساوية المستقلة القابضة نسبة 31.5%، علماً بأن بقية حصص الملكية مدرجة في أسواق المال.

ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي في "أو إم في"، زادت "أدنوك" حصصها في كل من "بورياليس إيه جي" (بورياليس) و "بروج بي إل سي" (بروج) ما يعزز مكانتها في مجال الكيماويات، ويخلق فرصاً للنمو والاستفادة من تكامل الخبرات والقدرات والإمكانات عبر محفظة أعمالها في هذا المجال وخصوصاً في "بروج".

وتعتزم "أدنوك" ترشيح اثنين من ممثليها لشغل مقعدين في مجلس الإشراف على "أو إم في" في الوقت المناسب، بما يتماشى مع عمليات الحوكمة في "أو إم في".

وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في "أدنوك": " تفخر 'أدنوك' بأن تصبح مساهماً في 'أو إم في'، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيمياويات، والتي تربطنا معها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، فقد نجحنا معاً في خلق قيمة كبيرة من خلال مشروعنا المشترك 'بروج' وسيساهم هذا الاستثمار الذي أعلنا عنه اليوم في تحقيق قيمة إضافية وخلق المزيد من فرص النمو المستقبلية لكلتا الشركتين.. واستناداً إلى حصة 'أدنوك' في 'بورياليس' البالغة 25%، تمثل هذه الصفقة المرحلة التالية من مسيرة النقلة النوعية ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية الشركة الطموحة للتوسع والنمو في قطاع الكيماويات، وتوفير المزيد من فرص النمو المهمة وخلق قيمة إضافية لـكل من 'أدنوك' و'أو إم في' ومساهميهما".

يذكر أن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة ضمن جهود "أدنوك" المستمرة لخلق القيمة ونهجها للنمو والتوسع على المستوى الدولي، والمساهمة في ترسيخ العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والنمسا، وتعزيز دور "أدنوك" محفّزا للاستثمار المسؤول والمستدام . وتواصل كل من "أدنوك" و"أو إم في" المشاركة في نقاشات غير محددة المدة حول إمكانية إنشاء كيان قابض مشترك جديد للبتروكيماويات من خلال الدمج المحتمل لحصصهما الحالية في "بروج" و"بورياليس".





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