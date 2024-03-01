3000 شكوى لخدمات الاتصالات بالإمارات بانخفاض 41% خلال شهرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات خلال الشهرين المنقضيين من 2024 بحوالي 41% مقارنة بنفس الفترة من 2023 لتتقلص من 4245 شكوى إلى 3000 شكوى عن إجمالي شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات اليوم بأن معدل إغلاق الشكاوى تقلص خلال العام الجاري ليتراوح بين 85 و90% مقارنة بنسبة 100% عن الشكاوى المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة" أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع ليتراوح بين 85 و86 % عن اجمالي يناير وفبراير الماضيين مقابل معدل تراوح بين 70 و76% عن نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.5 و8.5% من إجمالي أصحاب الشكاوى.
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