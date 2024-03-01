دناتا تعزز خدمات الشحن في دبي باستخدام تقنيات الدرون

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، عن نجاحها في دمج طائرات الدرون ذاتية القيادة في عملياتها للشحن في دبي. وأسهمت هذه المبادرة الاستراتيجية في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتحقيق فوائد ملحوظة لعملائها في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، حيث انخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20%، وتجاوزت دقة تتبع الشحنات نسبة 99%.

وتعد دناتا أول مزود لخدمات الشحن يستخدم طائرات الدرون في العمليات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2021، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار والتميز. وجرت عملية إدخال طائرات الدرون في سير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات بسهولة ويسر، حيث تراقب طائرات الدرون نحو 1800 شحنة يومياً في المتوسط، بدقة تصل إلى 99% في 2400 موقع أرفف.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر لشريك دناتا "غاذر إيه آي Gather AI"، طائرات الدرون من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الخطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية. وتظهر بيانات المخزون، التي تجمعها الدرون، مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وبالاستفادة من أتمتة المهام الروتينية، يمكن تخصيص الموارد البشرية لمسؤوليات أكثر تعقيداً، لتعزيز إنتاجيتها بشكل عام. وإلى جانب ذلك، أسهمت الدرون أيضاً في الحد من البصمة الكربونية وتحسين السلامة من خلال تقليل الحاجة إلى منصات العمل المتنقلة ورافعات العمال في المستودعات.

وتعمل الدرون في حرارة تتراوح بين الصفر و50 درجة مئوية في بيئات مغلقة، ما يتيح لدناتا الاستفادة من التكنولوجيا في مرافقها لسلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً. وتخطط دناتا لتعميم استخدامها في محطات أخرى عبر شبكتها العالمية خلال السنوات المقبلة.

وقال غيليوم كروزر، نائب رئيس أول دناتا للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: "يعكس إطلاق طائرات الدرون ذاتية القيادة في عملياتنا، التزامنا بتسخير أحدث التقنيات لتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا. ونحن سعداء بالنتائج المتميزة التي حققتها تكنولوجيا طائرات الدرون في عملياتنا للشحن. لقد تجاوزت دقة الدرون وموثوقيتها توقعاتنا، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تأثيراً محورياً على مستويات كفاءتنا التشغيلية. ومن المؤكد أن هذه التطورات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على عملائنا، الذين يمكنهم الاستفادة من الدقة العالية وتقليل أوقات التسليم وسلاسة العمليات اللوجستية".

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "غاذر إيه آي" سانكالب أرورا: "نجحت غاذر إيه آي ودناتا بالفعل في تحويل الرؤية الرقمية بالكامل لأنظمة لوجستيات الشحن الجوي إلى واقع ملموس، فتقنياتنا للجرد بطائرات الدرون ليست مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أحدثت تحولاً فعّالاً في قطاع العمليات اليوم، حيث تتيح الشفافية مع الرؤية في الوقت الفعلي لعمليات المخزون والشحن الجوي، وكانت دناتا في طليعة هذا التحوّل الرقمي في مجال الشحن الجوي، ونفخر بكوننا شركاء التكنولوجيا الذين أسهموا في تحقيق هذه الرؤية".

واستثمرت دناتا في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في التقنيات المتطورة والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة في عمليات الشحن. فعلاوة على إطلاق طائرات الدرون ذاتية التحكم في مستودعاتها، أطلقت أيضاً نظام إدارة الشحن الرقمي "وان كارغو OneCargo".

ويعمل نظام "ون كارغو" على أتمتة الوظائف الرئيسية للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة وإعداد التقارير وإدارة الحاويات، من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة. وتوفر الأدوات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي رؤية محسّنة للمبيعات وأداء الأعمال، ما يتيح للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعة المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، بالإضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات التكرار وأوراق الفحص اليدوية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

ورسخت دناتا مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر منذ تأسيسها عام 1959، وتقدم خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، وناولت أكثر من 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.





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