5 نصائح لتجربة تجوال سلسلة في دبي

من منا لا يرغب في تجنب زحمة السير في دبي، أو إيجاد مخرج الطريق الصحيح من المحاولة الأولى، للوصول إلى الوجهة المنشودة في أسرع وقت وبسهولة تامة؟ مع الإعلان عن طرق جديدة في جميع أنحاء المدينة لتسهيل السفر في الأشهر القادمة، يمكنك الاستمتاع بتجوال سلس وسلك أسرع الطرق وإيجاد أقرب مواقف السيارات وغير ذلك الكثير مع خرائط يانغو، تطبيق التنقل الذي صُمّم مع أخذ ملامح دبي الخاصة في عين الاعتبار. إذ يأتي تطبيق خرائط يانغو ليساعد السائقين في دبي على اختبار تجربة قيادة ممتعة وخالية من المصاعب أثناء رحلاتهم في جميع أنحاء المدينة.

كيف يمكن لخرائط يانغو تسهيل عملية تنقلك في دبي؟ إليك 5 حلول تقدّمها!

يساعد تطبيق خرائط يانغو السائقين على:

1. فهم حالة حركة المرور من أجل الحصول على الطريق الأسرع والأكثر راحة إلى الوجهة، فتطبيق خرائط يانغو يؤمّن تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، كقطع الطرق والحوادث مثلاً.

2. كشف الطرقات أمامك، فطرقات دبي كثيرة وواسعة وتحوي العديد من المنعطفات والتقاطعات المعقّدة. وهنا يساعد العرض الذكي لمسارات القيادة في خرائط يانغو على تسليط الضوء على التفاصيل المهمة للطريق أمامك والإضاءة على المسارات المعقدة وحركة السيارات المحيطة لتعلم مسبقاً بالطريق الذي عليك سلكه.

3. تجنب السرعة الزائدة التي تعتبر مسألة مهمة جداً وتؤثر على سلامتك على الطريق، إذ تمنحك خرائط يانغو في هذا الإطار تنبيهات كاميرات مراقبة السرعة لتفادي هذه المشكلة. وتجدر الإشارة إلى أن التنبيهات الخاصة بكاميرات مراقبة السرعة وحركة السيارات الأخرى تصلك من خلال الإشعار الصوتي في اللغتين العربية والإنجليزية.

4. إيجاد مواقف للسيارات الذي يعتبر مشكلة صعبة تواجه السائقين في دبي، وسيرشدك تطبيق خرائط يانغو إلى أفضل المواقف القريبة من وجهتك.

5. الاستمتعاع بتجربة قيادة ممتعة، إذ يمكنك الاختيار ما بين 10 أشكال سيارات متوفرة عليه، لتقودك في معالم المدينة التي يقدمها التطبيق بصورة ثلاثية الأبعاد. فما رأيك إذاً بالتجوال في مركبة فضائية، أو سيارة رياضية، أو سيارة كروس أوفر، أو دراجة نارية؟ كما يمكنك اختيار سهم ذهبي أو فضي اللون، أو حتى أن تمتطي حصاناً أبيض متحرّكاً بشكل طبيعي، وهو رمز متوفّر خصيصاً لمستخدمي التطبيق في دبي ويميّزه عن جميع تطبيقات الملاحة!



ولاختيار الشكل الذي تريد، ما عليك سوى النقر على الإعدادات (Settings)، واختيار التجوال (Navigation)، ثم شكل السيارة (Car Icon). واستمتع برحلتك في دبي!

يتوفّر تطبيق خرائط يانغو باللغتين العربية والإنجليزية مجاناً عبر Google Play أو App Store .



