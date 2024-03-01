نورا المطروشي ومحمد الملا يستعدان للتخرج في «برنامج ناسا لرواد الفضاء» 5 مارس المقبل

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، أن نورا المطروشي ومحمد الملا، عضوي الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، سيتخرجان في برنامج "ناسا لرواد الفضاء" لعام 2021، يوم 5 مارس 2024، في مركز جونسون للفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية.



يأتي حفل التخرج عقب تلقي رائدي الفضاء الإماراتيين تدريبات مكثفة على مدار عامين، شملت كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى شملت دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة.؛ مما يجعلهما مؤهلين للقيام بمهام فضائية مختلفة.



ستشمل مراسم حفل تخرج رواد فضاء برنامج "ناسا" التدريبي لعام 2021، الذي يضم محمد الملا ونورا المطروشي، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين، منح كل مرشح شارة رائد فضاء، مما يدل على تخرجه وتأهيله جيدًا لخوض مهام الفضائية في المستقبل، ودعم مسيرة الاستكشافات العالمية.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2021. وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد تلقى 4305 طلبات للالتحاق بالبرنامج، وخضع المتقدمون لعدة مراحل من التقييم والتأهيل وفق المعايير العالمية، قبل اختيار المرشحين النهائيين.



يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





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