الفيفا يطلق أداة رقمية للتعريف بطرق التأهل لـمونديال الأندية



أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أداة رقمية مبتَكرة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة "مونديال الأندية" بنظامها الجديد المقررة إقامتها عام 2025.

وتقام النسخة الأولى من البطولة الجديدة ، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وستكون الأداة الجديدة، مثلما أعلن الفيفا، بمثابة منصة شاملة للجماهير ووسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة المنخرطة في هذه البطولة العالمية الجديدة، للتعرف على هوية الأندية التي ضَمِنت المشارَكة وتلك التي لا تزال الفرصة سانحة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة.

وتشمل الأداة الرقمية، سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر فوزها باللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.

وتتفرع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يخصص كل منها لاتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة التعرف على تفاصيل مسار التأهل لكل نادٍ بحسب منطقته الجغرافية.

وتشمل الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي لكونها النسخة الأولى.

المعروف أن بطاقات الفرق المشاركة في البطولة توزع بواقع 12 نادياً من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 لكل من قارات إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أمريكي باسم الدولة المضيفة سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد. وتأهل 19 نادياً إلى البطولة ولا زال متبقيا 13 آخرين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول بطولة مونديال الأندية في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث وقرعة المنافسات.

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