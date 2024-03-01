مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة، وأنّ تأهيل قياداتٍ تمتلك الرؤية والعزيمة هو استدامةٌ للإنجازات. تعلمت من مدرسة سموّه أنّ القيادة هي فعل إلهامٍ وتوجيهٍ وتحفيزٍ وتمكين، وأنّ ما نزرعه في قياداتنا الناشئة نحصده في تنمية أوطاننا ومستقبل شعوبنا، وأنّ تمكين القادة يبدأ بالعلم والمعرفة ويستمر بحرّية الإبداع والابتكار، وأنّ شباب اليوم هم قيادات الغد وأمله".





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