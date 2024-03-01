تعزيزاً لشعار الرياضة في أحضان الطبيعة..واحة البداير تحتضن فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع

تعزيزاً لشعار "الرياضة في أحضان الطبيعة"، وبين ربوع أحد أفضل المقاصد السياحية الطبيعية في إمارة الشارقة، احتضنت واحة البداير فعاليات مهرجان الخليجي للرياضة للجميع بدورته الـ15، بمشاركة خليجية متميزة.

وشملت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التي ركزت على مفهوم المواءمة بين الرياضة والبيئة، حيث شارك الرياضيون الخليجيون بفعالية الركوب على الجمال، وتعرفوا إلى ما تضمه هذه الرياضة من أسرار تنطلق من العلاقة الطويلة التي تربط الإنسان في البادية بالجمال، كما تعرفوا إلى هواية الصقارة وأنواع الصقور وكيفية ترويضها، واختتمت الفعاليات بممارسة رياضة القوس والسهم.

وفي هذه المناسبة قال عبدالعزيز المطروشي، رئيس اللجنة الفنية للمهرجان:"

تغمرنا السعادة بوجود أشقائنا الخليجيين في بلدهم الثاني الإمارات، وهم يتعرفون إلى المناطق الطبيعية في الشارقة، ويمارسون الأنشطة التي تعزز استدامة البيئة، وتنطلق لجعلها أسلوب حياة مستمرة، من خلال فعاليات ومبادرات من شأنها نقل الرياضة الخليجية لمعايير رياضية عالمية راقية من مجرد مفهوم الصحة واللياقة إلى مفهوم الصداقة مع البيئة الطبيعية الجميلة التي تنشر في ربوع الأشقاء بدول مجلس التعاون".

على صعيد متصل قدم المستشار أحمد آل محمود ورشة مختبر الابتكار الخليجي للرياضة المجتمعية المستدامة، مبيناً أن أهدافها تقوم على 3 قدرات، و3 نتائج، موضحاً أن القدرات تشمل: معرفة أثر توجيه الرياضة والمواءمة مع جودة الحياة والاستغلال الأمثل للمرافق العامة، وجاهزية المؤسسات الرياضية، وتعزيز الصحة الجسدية النفسية في المجتمعي، في حين تحتوي النتائج مبادرات رياضية مرتبطة بمؤشرات جودة حياة الاسرة والمجتمع، ومبادرات لمؤشر مشاركة الأندية الرياضية، ومبادرات رياضية ومؤشرات مرتبطة بتعزيز الصحة المجتمعية.

وفي نهاية الورشة تم شرح مثال توضيحي عن أثر توجيه الرياضة والمواءمة مع جودة الحياة والاستغلال الأمثل للمرافق العامة مع عصف ذهني، قام على أثره المشاركون باقتراح عدد منها ضمن ستة مجالات رئيسية تضمنت: المجال القانوني والدولي والإجتماعي والاقتصادي والبيئي والتكنولوجي.





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